​Президент «Барселоны» Лапорта публично бросил вызов «Реалу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу обвинений в адрес клуба во взяточничестве.

«Сколько бы они не искали и не клеветали, они ничего не найдут. Потому что мы не сделали ничего из того, в чём нас обвиняют. Они ничего не могут доказать – всё это ради нанесения вреда имиджу «Барселоны».

«У меня плохие новости из-за страхов социологических фанатов «Реала»: мы снова построим лучшую «Барселону» в истории», - цитирует Лапорту Marca.

Ранее Жоан Лапорт тоже стал обвиняемым в так называемом «деле Негрейры».

В субботу, 28 октября, «Барселона» и «Реал» пересекутся в чемпионате Испании.