​Захарян впервые попал в основной состав «Реал Сосьедада»

В субботу «Реал Сосьедад» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Мальорки». Полузащитник Арсен Захарян впервые попал в основной состав команды из Сан-Себастьяна.

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. С тех пор россиянин поучаствовал в четырёх матчах чемпионата Испании, в каждом случае выходя на замену. Результативными действиями Арсен пока что не отмечался.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой» стартует в 15:00 по московскому времени. На текущий момент команда Арсена Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.