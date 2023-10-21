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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» Бильбао включит в новый контракт Нико Уильямса отступные в размере 50 миллионов евро

21 Октября 2023 • 11:48 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.65 X 4.10 2 5.20
22.10 22:00

«Атлетик» Бильбао близится к подписанию нового контракта со своим главным талантом в лице нападающего Нико Уильямса. По информации от испанского издания Mundo Deportivo, баски включат в новое соглашение отступные в размере 50 миллионов евро.

Напомним, к Уильямсу ранее активный интерес проявляла каталонская «Барселона». Нико согласился на новый контракт при том условии, что любая команда может выкупить его за 50 миллионов евро. Футболист потребовал это, так как в обозримом будущем хотел бы уйти на повышение.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл шесть матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Нико Уильямс
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