«Атлетик» Бильбао включит в новый контракт Нико Уильямса отступные в размере 50 миллионов евро

«Атлетик» Бильбао близится к подписанию нового контракта со своим главным талантом в лице нападающего Нико Уильямса. По информации от испанского издания Mundo Deportivo, баски включат в новое соглашение отступные в размере 50 миллионов евро.

Напомним, к Уильямсу ранее активный интерес проявляла каталонская «Барселона». Нико согласился на новый контракт при том условии, что любая команда может выкупить его за 50 миллионов евро. Футболист потребовал это, так как в обозримом будущем хотел бы уйти на повышение.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл шесть матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя результативными передачами.