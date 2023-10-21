«Сельта» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сельта - Атлетико М
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Протокол игры
|29'Гризманн Антуан (0:1)
Вильяр Иван• 25'Васкес Кевин28' (Гуаита Висенте (28') •Старфельт Карл• 51'Нуньес Унай•Санчес Мануэль•Мингеса Оскар• 30'Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан•Аспас Яго•Ларсен Йорген
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Ривас Пабло Барриос46' (Рикельме Родриго (46') •Коке Хорхе•Ньигес Сауль 54'57' (Де Пауль Родриго (57') •Лино Сэмуел46' (Молина Науэль (46') •Мората Альваро•Гризманн Антуан
21 октября. Стадион "Балаидос".
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