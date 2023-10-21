«Реал Сосьедад» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Мальорки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Мальорка
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Протокол игры
|(1:0) Браис Мендес64'
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо60' (Кубо Такефуса (60') •Субельдия Игор• 47'Пачеко Хон•Муньос Айхен70' (Ле Норман Робен (70') •Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Захарян Арсен46' (Барренечеа Андер (46') •Фернандес Карлос60' (Траоре Амари (60') •Оярсабаль Микель
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе 15'69' (Ману Морланес (69') •Гонсалес Джованни•Лато Тони 41'69' (Коста Хауме (69') •Санчес Антонио• 43'Саму Кошта•Родригес Даниэль I•Ларин Кайл•Мурики Ведат
21 октября.
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