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«Реал Сосьедад» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

21 Октября 2023 • 14:30 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Мальорка
1 1.57 X 3.85 2 7.20
2-й тайм

В рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Мальорки».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:0Мальорка
(1:0) Браис Мендес64' 
Ремиро АлехандроАриц Элустондо 60' (Кубо Такефуса ( 60') Субельдия Игор  47'Пачеко ХонМуньос Айхен 70' (Ле Норман Робен ( 70') Браис МендесСубименди МартинМерино МикельЗахарян Арсен 46' (Барренечеа Андер ( 46') Фернандес Карлос 60' (Траоре Амари ( 60') Оярсабаль Микель
Запасные: Умар СадикУрко ГонсалесМарреро УнаиФрага АйторМагунаселая ХонЧо Мохамед-АлиОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич МатияКопете Хосе  15' 69' (Ману Морланес ( 69') Гонсалес ДжованниЛато Тони  41' 69' (Коста Хауме ( 69') Санчес Антонио  43'Саму КоштаРодригес Даниэль IЛарин КайлМурики Ведат
Запасные: Луна ДаниэльДавид ЛопесYuzun LeyГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеПратс АбдонМаскарель ОмарЛьябрес ХавьерДьедью АматКуэльяр Иван
21 октября.
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