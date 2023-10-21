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Президент «Реала» хочет получить гарантии от Мбаппе

21 Октября 2023 • 07:56 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но хочет получить гарантии, что сделка состоится. Об этом рапортует Sport.es.

Руководитель опасается ситуации, когда над ним будут снова смеяться после очередного срыва переговоров с 24-летним французом. Перес намерен дождаться окончательно отказа Мбаппе на предложение «ПСЖ» о новом контракте. Лишь после этого Флорентино готов общаться по возможному трансферу.

Срок действующего трудового соглашения между Килианом и французским грандом истекает летом следующего года.

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Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024
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