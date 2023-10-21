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Эстеван Виллиан: «Возможно, однажды мы с Роке вместе будем играть в «Барселоне»

21 Октября 2023 • 03:19 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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22.10 22:00

16-летний футболист «Палмейраса» Эстеван Виллиан рассказал о взаимоотношениях с будущим новичком «Барселоны» Витором Роке.

Юный вингер назвал себя болельщиком каталонского гранда и признался, что хотел бы выступать за «сине-гранатовых». Его другу Витору Роке уже удалось осуществить мечту: «Барселона» приобрела его у «Атлетико Паранаэнсе» – переход состоится в 2024 году.

«Витор – мой друг, мы отлично ладим. Я был очень рад, когда узнал, что его подписала «Барса». Я уже играл с ним, но, возможно, когда-нибудь мы будем вместе выступать за «Барселону». Кто знает», – поведал в интервью Mundo Deportivo бразильский вундеркинд.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Эстеван Виллиан
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