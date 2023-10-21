Восходящая звезда из Бразилии: «Мечтаю играть за «Барселону», Месси – мой любимый футболист»

16-летний вингер «Палмейраса» Эстеван Виллиан ещё не успел сыграть за первую команду, но уже известен в футбольных кругах под прозвищем «Мессиньо». Как можно было догадаться, Эстеван является большим поклонником звёздного аргентинца и «Барселоны», о чём рассказал в интервью испанским СМИ.

«Моя мечта – играть за «Барселону». Я считаю себя фанатом клуба, смотрю все матчи.

Мне очень нравится Лионель Месси. Я смотрю видео с его игрой и пытаюсь воспроизвести на поле то, что он делает, – иногда это срабатывает.

Меня впечатляет игра Ламина Ямаля – он очень хорош для своего возраста. Думаю, мы могли бы играть вместе», – сказал в беседе с Mundo Deportivo бразилец, за которым уже следят в каталонском клубе.