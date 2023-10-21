Хави: «Надеюсь, Левандовски восстановится до матча с «Реалом»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на скорое выздоровление нападающего Роберта Левандовски.

Польский футболист травмировался в матче Лиги чемпионов против «Порту», который прошёл в начале месяца. 35-летний форвард пропустил поединок против «Гранады», а также не поможет команде в предстоящей игре с «Атлетиком».

«Роберт хорошо себя чувствует. Надеюсь, он успеет восстановиться до «эль класико», ведь он очень хочет играть – в этом тоже проявляются его выдающиеся личные качества. Он делает всё возможное, даже если это требует жертв», – приводит Football Espana слова Хави.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября.