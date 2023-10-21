​«Оставайся дома» - «Гранада» не хочет брать израильского игрока на выездные матчи

Израильский нападающий испанской «Гранады» Шон Вайссман пропустил выездной матч своего клуба в Памплоне, на севере Испании. Причина - события на Ближнем Востоке и некоторые заявления израильского игрока, которые вызвали дискуссии в Испании.

А страна эта в особой ситуации - там не особо любят евреев, но и к мусульманам теплых чувств совсем не питают в силу многовекового пребывания под ними. И сейчас руководство «Гранады» решило не подвергать игрока опасности и намерено не брать его на выездные матчи, дабы минимизировать риск нападения на него.

Об этом сообщает испанское издание Marca.