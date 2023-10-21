Хави: «Араухо, Гюндоган, Бальде и Ямаль смогут сыграть в воскресенье»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поведал о состоянии игроков команды.

В воскресенье «сине-гранатовые» сыграют на своём поле с «Атлетиком». В команде наблюдаются серьёзные кадровые трудности, которые лишь усугубились за время перерыва на матчи сборных. Однако, по словам Хави, некоторые из игроков, чья готовность вызывала сомнения, доступны для участия в предстоящем поединке.

«Ламин [Ямаль] и Алехандро [Бальде] вернулись в строй. Рональд [Араухо] и Илкай [Гюндоган] пропустили тренировку, но им просто был предоставлен дополнительный отдых. Все четверо смогут сыграть в воскресенье, они готовы на 100%», – заявил рулевой каталонского гранда на пресс-конференции.