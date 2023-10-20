«Осасуна» уверенно одолела «Гранаду» благодаря дублю Будимира

10-й тур Ла Лиги открывали представители нижней половины таблицы, «Осасуна» и «Гранада». Хозяева поля лучше реализовали свои моменты и победили. Но обо всем по порядку.

На 11-й минуте «Осасуна» разыграла мяч до верного, и Анте Будимир открыл счет. В начале второй половины игры Будимира сбили в штрафной, и он с точки развел вратаря и мяч по углам - 2:0. В концовке Лукас Бое получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 89-й минуте счет стал разгромным, но ненадолго, ВАР отменил гол Рауля Гарсии.

«Осасуна» в итоге делит седьмое место с 13 очками, соперник с 6 пунктами в зоне вылета.