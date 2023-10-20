«Осасуна» уверенно одолела «Гранаду» благодаря дублю Будимира

10-й тур Ла Лиги открывали представители нижней половины таблицы, «Осасуна» и «Гранада». Хозяева поля лучше реализовали свои моменты и победили. Но обо всем по порядку.
На 11-й минуте «Осасуна» разыграла мяч до верного, и Анте Будимир открыл счет. В начале второй половины игры Будимира сбили в штрафной, и он с точки развел вратаря и мяч по углам - 2:0. В концовке Лукас Бое получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 89-й минуте счет стал разгромным, но ненадолго, ВАР отменил гол Рауля Гарсии.
«Осасуна» в итоге делит седьмое место с 13 очками, соперник с 6 пунктами в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте11'
|(2:0) Будимир Анте59'
Эррера Серхио•Аресо Хесус85' (Барха Энрике (85') •Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Пенья Рубен 65'85' (Видаль Начо (85') •Монкайола Хон69' (Круз Хуан (69') •Торро Лукас•Орос Аймар 79'81' (Ибаньес Пабло (81') • 84'Авила Эсекьель•Будимир Анте80' (Гарсия Рауль (80') •Гомес Мойсес
Феррейра Андре• 58'Санчес Рикард83' (Руис Серхио (83') •Рубио Мигель•Микель Игнаси• 48'Нева Карлос•Гумбау Херард 54'87' (Петрович Ньегош (87') •Вильяр Гонсало83' (Кальехон Хосе (83') •Мелендо Оскар63' (Пуэртас Антонио (63') •Сарагоса Брайан• 42'Альваро Фернандес63' (Узуни Мюрто (63') •Бое Лукас 77'
20 октября. Стадион "Эль-Садар".
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