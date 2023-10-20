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«Осасуна» уверенно одолела «Гранаду» благодаря дублю Будимира

20 Октября 2023 • 23:57 Комментировать
Осасуна
2:0
Гранада

10-й тур Ла Лиги открывали представители нижней половины таблицы, «Осасуна» и «Гранада». Хозяева поля лучше реализовали свои моменты и победили. Но обо всем по порядку.

На 11-й минуте «Осасуна» разыграла мяч до верного, и Анте Будимир открыл счет. В начале второй половины игры Будимира сбили в штрафной, и он с точки развел вратаря и мяч по углам - 2:0. В концовке Лукас Бое получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. На 89-й минуте счет стал разгромным, но ненадолго, ВАР отменил гол Рауля Гарсии.

«Осасуна» в итоге делит седьмое место с 13 очками, соперник с 6 пунктами в зоне вылета.

Протокол игры  
Осасуна2:0Гранада
(1:0) Будимир Анте11'  
(2:0) Будимир Анте59'  
Эррера СерхиоАресо Хесус 85' (Барха Энрике ( 85') Катена АлехандроГарсия Давид IIIПенья Рубен  65' 85' (Видаль Начо ( 85') Монкайола Хон 69' (Круз Хуан ( 69') Торро ЛукасОрос Аймар  79' 81' (Ибаньес Пабло ( 81'  84') Авила ЭсекьельБудимир Анте 80' (Гарсия Рауль ( 80') Гомес Мойсес
Запасные: Гарсия РубенВаленсия ПаблоАйтор ФернандесБрашанац ДаркоМохика ХоанЭррандо ХорхеМуньос Икер
Феррейра Андре  58'Санчес Рикард 83' (Руис Серхио ( 83') Рубио МигельМикель Игнаси  48'Нева КарлосГумбау Херард  54' 87' (Петрович Ньегош ( 87') Вильяр Гонсало 83' (Кальехон Хосе ( 83') Мелендо Оскар 63' (Пуэртас Антонио ( 63') Сарагоса Брайан  42'Альваро Фернандес 63' (Узуни Мюрто ( 63') Бое Лукас  77'
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонВиктор ДиасПереа АльбертоТорренте Рауль
20 октября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Гранада
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