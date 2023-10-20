​«Реал» анализирует возможный трансфер Мбаппе

Мадридский «Реал» обдумывает возможность подписания Килиана Мбаппе следующим летом. В ближайшие месяцы мадридский клуб будет анализировать эту возможность, не предпринимая каких-то конкретных шагов. Об этом пишет издание Marca.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. В парижском клубе рассчитывают договориться со звёздным форвардом о подписании нового трудового соглашения.

В девяти матчах текущего сезона Килиан Мбаппе записал на свой счёт восемь голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 180 миллионов евро.

​Мбаппе принял решение по будущему