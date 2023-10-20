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​Мбаппе принял решение по будущему

20 Октября 2023 • 20:25 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему планирует покинуть клуб летом 2024 года в статусе свободного агента. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Отмечается, что путь в «ПСЖ» сложился для Мбаппе не так, как он думал, когда продлевал контракт в мае 2022 года.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом».

Напомним, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе играет с конца августа 2017 года. С тех пор нападающий провёл 269 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 220 голов и 98 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 21 октября – против «Страсбурга».

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