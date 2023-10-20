​Руни: «Важно не разносить Беллингема, когда у него будет спад»

Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни сказал несколько слов о Джуде Беллингеме, который прекрасно начал путь в «Реале».

В десяти матчах за «Реал» Джуд Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.

«У Беллингема будет спад. Важно, чтобы мы не разносили его, когда это произойдёт. Это случится, но нам нужно будет поддержать его. Трудно заглушить шум, когда ты играешь за мадридский «Реал». Одна плохая игра, и на тебя могут напасть», - рассказал Руни, чьи слова приводит издание AS.

Напомним, что в летнее трансферное окно Джуд Беллингем перебрался в «Реал» из «Боруссии».