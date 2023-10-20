«Реал Сосьедад» поддержал Захаряна в желании выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали слова полузащитника испанского клуба Арсена Захаряна о том, что он хочет выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Знаем о мечтах Арсена Захаряна закрепиться в составе, а также взять Ла Лигу и Лигу чемпионов с «Реал Сосьедадом». Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедада» Sport24.

В девяти матчах текущего розыгрыша Ла Лиги команда Захаряна набрала 15 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» на девять баллов.

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба российский полузащитник провёл четыре игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел.