Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» поддержал Захаряна в желании выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов

20 Октября 2023 • 15:38 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
1 1.55 X 3.85 2 7.30
Через 21 ч. 28 мин.

В «Реал Сосьедаде» прокомментировали слова полузащитника испанского клуба Арсена Захаряна о том, что он хочет выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Знаем о мечтах Арсена Захаряна закрепиться в составе, а также взять Ла Лигу и Лигу чемпионов с «Реал Сосьедадом». Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедада» Sport24.

В девяти матчах текущего розыгрыша Ла Лиги команда Захаряна набрала 15 очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первой «Барселоны» на девять баллов.

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба российский полузащитник провёл четыре игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.23 в 22:00
Осасуна Осасуна
Гранада Гранада
1.93 3.60 4.30
Видео
21.10.23 в 15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Мальорка Мальорка
1.56 3.90 7.60
Видео
21.10.23 в 17:15
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
2.60 2.95 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался об обвинениях в адрес «Барселоны»
16:25 · Испания. Ла Лига
​Руни: «Важно не разносить Беллингема, когда у него будет спад»
15:38 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» поддержал Захаряна в желании выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов
13:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал клуб, в который хочет пойти стажироваться как тренер 1
13:07 · Испания. Ла Лига
Украинский футболист близок к уходу из «Реала»
12:12 · Италия. Серия А
Де Пауль находится в сфере интересов «Ювентуса»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбрала фаворита на место опорника слухи
10:32 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен клубам из Саудовской Аравии, но «Барселона» не спешит начинать переговоры
10:26 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти нашёл нового нападающего для «Реала»
10:19 · Испания. Ла Лига
Названа новая цель «Реала» слухи
10:18 · Испания. Ла Лига
Руни: «Беллингем прямо сейчас определённо является одним из лучших игроков планеты» 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Алькантара может сменить Ливерпуль на Мадрид слухи
09:59 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о президенте «Реала» Пересе
09:34 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес готов перейти в «Реал», цена вопроса может составить 80 миллионов евро
09:34 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Реал» - величайший футбольный клуб в мире» 1
Все новости
Рекомендуем