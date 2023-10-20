Украинский футболист близок к уходу из «Реала»

Украинский вратарь Андрей Лунин близок к уходу из мадридского «Реала», об этом рапортуют журналисты Todofichajes. Голкипер потерял место в составе команды после прихода Кепы Аррисабалаги на правах аренды из лондонского «Челси».

Действующий контракт 24-летнего украинца с «королевским» клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Стороны вряд ли подпишут новое соглашение. В связи с этим Андрей может начать подыскивать новую команду уже в январе.

За мадридский гранд Лунин выступает с июля 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в пять миллионов евро.