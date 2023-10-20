26-летний испанский голкипер Альваро Вальес, который выступает за «Лас-Пальмас», попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом стало известно Todofichajes.

Вратарь считается одним из открытий нынешнего сезона в Испании. Альваро провел в Ла Лиге девять матчей, в которых пропустил восемь мячей. В трех встречах Вальес сохранил ворота на замке.

Голкипер выступает за свой нынешний клуб с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Вальеса в четыре миллиона евро.