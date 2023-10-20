Лапорта высказался о президенте «Реала» Пересе

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отношениях с коллегой из мадридского «Реала» Флорентино Пересом в преддверии «эль класико».

«У нас нормальные отношения. Не знаю, посетит ли Флорентино предстоящую игру, ведь в прошлый раз его не было на стадионе. Мне бы хотелось, чтобы Перес приехал, ведь это лучшее футбольное шоу в мире. Для обоих клубов было бы хорошо, если бы президенты находились во время матча на трибуне», - передает слова Лапорты Catalunya Radio.

Напомним, что поединок между «Барселоной» и «Реалом» состоится в рамках 11-го тура испанского чемпионата.