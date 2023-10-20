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Тчуамени: «Реал» - величайший футбольный клуб в мире»

20 Октября 2023 • 09:34 Комментировать

Французский полузащитник Орельен Тчуамени высказался о своем нынешнем клубе – мадридском «Реале».

«Реал» - величайший футбольный клуб в мире, это 100 процентов. Вы всегда слышите об этом, но не осознаете, насколько это правдивая информация, пока сами не окажетесь в этом клубе. «Реал» сразу же произведет на вас впечатление», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Орельен пополнил ряды «королевского» клуба летом прошлого года. 23-летний опорный полузащитник подписал с мадридским грандом долгосрочный контракт до завершения сезона-2027/2028.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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