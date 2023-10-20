В «Реал Сосьедаде» высказались о будущем Кубо

Президент «Реал Сосьедада» Хоакин Аперрибай высказался касательно будущего в команде японского полузащитника Такефусы Кубо.

«Нужно, прежде всего, учитывать желание самого игрока. Чем успешнее команда будет выступать, тем больше шансов на то, что никто не захочет уходить. Кубо сейчас счастлив, а мы рады, что имеем такого игрока. Надеемся, он надолго останется с нами», - передает слова руководителя газета Marca.

В сезоне-2023/2024 Такефуса принял участие в десяти матчах за «Реал Сосьедад», отметившись пятью голами и двумя ассистами. Трансферный ценник японца составляет 50 миллионов евро.