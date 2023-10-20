Тренер: «У Гюлера потенциал выше, чем у Месси»

Футбольный тренер Эрол Токгёзлер, который ранее работал с полузащитником Ардой Гюлером, высказался о высоком потенциале новичка мадридского «Реала».

«Мне сразу стало понятно, что Арда – особенный футболист. Его игра основана на том, чтобы делать то, что невозможно предугадать. У него отличный удар, дриблинг. У Гюлера великолепный футбольный арсенал навыков. Это исключительный игрок. У него потенциал выше, чем у Месси», - передает слова специалиста AS.

18-летний полузащитник перешел в мадридский гранд минувшим летом и подписал шестилетнее трудовое соглашение. За его трансфер «сливочные» заплатили «Фенербахче» 20 миллионов евро.