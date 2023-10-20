«Из «Барселоны» в «Реал»: назван самый шокирующий трансфер в истории футбола

Журналисты FourFourTwo назвали самые шокирующие трансферы в истории футбола. Первое место в рейтинге занял переход португальского полузащитника Луиша Фигу из каталонской «Барселоны» в мадридский «Реал».

Вторую позицию аналитики отдали трансферу защитника Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Топ-3 замкнул переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» во французский «ПСЖ».

На четвертой позиции расположились Хавьер Маскерано и Карлос Тевес, которыt вместе переехали из «Коринтианса» в лондонский «Вест Хэм». На пятом месте находится трансфер форварда Эрика Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».

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