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«Из «Барселоны» в «Реал»: назван самый шокирующий трансфер в истории футбола

20 Октября 2023 • 07:35 Комментировать (1)

Журналисты FourFourTwo назвали самые шокирующие трансферы в истории футбола. Первое место в рейтинге занял переход португальского полузащитника Луиша Фигу из каталонской «Барселоны» в мадридский «Реал».

Вторую позицию аналитики отдали трансферу защитника Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Топ-3 замкнул переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» во французский «ПСЖ».

На четвертой позиции расположились Хавьер Маскерано и Карлос Тевес, которыt вместе переехали из «Коринтианса» в лондонский «Вест Хэм». На пятом месте находится трансфер форварда Эрика Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».

Назван лучший футболист в истории АПЛ - это не Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Луиш Фигу
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Октября 2023 в 07:51
ай берихня усё ета.. нихто не сравница с трансфером иудушки туды и абратна.. у нас ышо многа таких.. так што трансфер фигу на 2-м месце апосля них.. но самым крутым палущица трансфер цвецной барады савместна со шмецием из млс в лигу 🐪🐫🐪 ждем-с!.. А-ха-ха-ха! )))
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