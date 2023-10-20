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Браим Диас мечтает о возвращении в «Милан», но ближе - АПЛ

20 Октября 2023 • 03:19 Комментировать

Вернувшийся в мадридский «Реал» испанский нападающий Браим Диас стабильно просиживает на скамейке запасных. Руководство «Реала» не против расстаться с ним, но хочет выручить с его продажи серьезные деньги - 30-35 миллионов евро.

Заплатить за него такие средства могут только английские клубы, хотя тоскует Браим по Италии и по «Милану», в котором выступал в прошлом сезоне. Но «Милан» после провала с де Кетеларе меньше всего настроен платить за игроков по 30 и более миллионов, зато в АПЛ есть претенденты на его услуги - в частности, тренируемся испанским же специалистом Унаи Эмери «Астон Вилла».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Астон Вилла Браим Диас
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