Аргентинский защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина близок к продлению соглашения с нынешним клубом.

По информации Marca, стороны ведут переговоры о продлении соглашения ещё на несколько лет. Ранее сообщалось, что «матрасники» пролонгируют сделку до 2028 года, однако сейчас обсуждается более длительное сотрудничество. Ранее сообщалось, что пункт о выкупе в 90 миллионов евро может быть увеличен.

Текущий контракт чемпиона мира с «Атлетико» действует до 2027 года. Молина переехал в столицу Испании в 2022 году из «Удинезе». В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей в рамках всех турниров, в которых он забил два гола при двух результативных передачах.