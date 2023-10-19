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Чемпионат Испании. Ла Лига

Молина может продлить контракт с «Атлетико» на более длительный срок слухи

19 Октября 2023 • 20:37 Комментировать

Аргентинский защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина близок к продлению соглашения с нынешним клубом.

По информации Marca, стороны ведут переговоры о продлении соглашения ещё на несколько лет. Ранее сообщалось, что «матрасники» пролонгируют сделку до 2028 года, однако сейчас обсуждается более длительное сотрудничество. Ранее сообщалось, что пункт о выкупе в 90 миллионов евро может быть увеличен.

Текущий контракт чемпиона мира с «Атлетико» действует до 2027 года. Молина переехал в столицу Испании в 2022 году из «Удинезе». В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей в рамках всех турниров, в которых он забил два гола при двух результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Науэль Молина
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