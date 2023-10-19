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​«Атлетико» работает над продлением контракта с чемпионом мира

19 Октября 2023 • 16:43 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
1 3.60 X 3.50 2 2.12
21.10 22:00

«Атлетико» желает продлить контракт с Науэлем Молиной и работает над этим. Как сообщает AS, выступления аргентинца на высоком уровне побудили «матрасников» начать переговорный процесс.

Ожидается, что в новом контракте Молины будет прописана более высокая сумма отступных по сравнению с нынешней. Сейчас она составляет 90 миллионов евро. Переговоры продолжаются, но стороны ещё далеки от того, чтобы ударить по рукам.

В восьми матчах сезона 2023/2024 Науэль Молина провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Напомним, что в конце прошлого года Молина стал чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Науэль Молина
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