​«Атлетико» работает над продлением контракта с чемпионом мира

«Атлетико» желает продлить контракт с Науэлем Молиной и работает над этим. Как сообщает AS, выступления аргентинца на высоком уровне побудили «матрасников» начать переговорный процесс.

Ожидается, что в новом контракте Молины будет прописана более высокая сумма отступных по сравнению с нынешней. Сейчас она составляет 90 миллионов евро. Переговоры продолжаются, но стороны ещё далеки от того, чтобы ударить по рукам.

В восьми матчах сезона 2023/2024 Науэль Молина провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Напомним, что в конце прошлого года Молина стал чемпионом мира.