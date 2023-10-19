​Мбаппе и ещё несколько игроков – в планах «Реала»

Нападающий Килиан Мбаппе остаётся трансферной целью «Реала» на 2024 год. Об этом говорится в материале на страницах Relevo.

Отмечается, что мадридцы также рассчитывают усилить фланги обороны. Если говорить о левом защитнике, то сюда «сливочные» хотят подписать Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Что касается позиции правого оборонца, то сильным кандидатом является Рис Джеймс из «Челси».

Стоит напомнить, что следующим летом состав «Реала» пополнит нападающий Эндрик. Его контракт в Мадриде начнёт действовать в июле, когда футболисту исполнится 18 лет.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» предложит Килиану Мбаппе недолгий контракт.

​В «Реале» рассказали, когда ждут Мбаппе