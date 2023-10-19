Фланговый защитник мадридского «Атлетико» Хави Галан попал в сферу интересов другого испанского клуба, утверждает портал Todofichajes.

Согласно данным журналистов, заполучить 28-летнего латераля хочет севильский «Бетис». Сумма потенциального трансфера Галана в стан андалусийцев может составить порядка 12 миллионов евро.

Хави перешел в мадридский клуб в минувшее трансферное окно из «Сельти». С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата защитник провел четыре встречи, в которых получил одну желтую карточку.