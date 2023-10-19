«Барселона» может сохранить Фелиша

Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в каталонской «Барселоне» после завершения срока аренды. Об этом рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Если Жоау продолжит так играть, то нам придется найти ресурсы, чтобы сохранить его в команде. Цель «Барселоны» - золото в Ла Лиге и победа в Лиге чемпионов. У Деку прекрасные отношения с Хави. Я очень доволен работой главного тренера, он отлично руководит командой», - передает слова Лапорты Sport.es.

Аренда Фелиша рассчитана до конца нынешнего сезона. Португалец провел за каталонцев шесть поединков в Ла Лиге, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.