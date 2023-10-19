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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сыграет с «Реалом» в специальной форме фото

19 Октября 2023 • 12:16 Комментировать

«Барселона» показала форму, в которой сыграет против мадридского «Реала» в ближайшем «эль класико». На центральный поединок 11-го тура чемпионата Испании футболисты «сине-гранатовых» выйдут в экипировке с логотипом легендарной группы Rolling Stones.

Поединок между каталонским и мадридским грандами состоится 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

После девяти проведенных туров «Барселона» набрала 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал», в свою очередь, с 24 баллами располагается на первой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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