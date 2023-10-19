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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы предложили Месси вернуться, но он принял решение, которое мы уважаем»

19 Октября 2023 • 11:20 Комментировать
Шарлотт
...
Интер Майами
22.10 01:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами».

По словам Лапорты, «Барселона» предлагала Месси вернуться в начале текущего сезона, однако сам футболист решил продолжить карьеру в МЛС.

«Мы предложили Месси вернуться в начале этого сезона. Он принял решение, которое мы уважаем. Он не хотел ещё одного года давления и перешёл в «Интер Майами», — приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В общей сложности в составе «сине-гранатовых» нападающий провёл 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Отметим, что аргентинец является лучшим бомбардиром в истории испанского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта Интер Майами
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