«Барселона» организует прощальный матч для Месси

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси проведет прощальный матч за «сине-гранатовых» в будущем.

«Лео проведет прощальный матч. Наверное, это произойдет после реконструкции «Камп Ноу». Месси всегда будет величайшим футболистом в истории «Барселоны». У нас было много великолепных игроков, но Лео лучший из них. Поэтому он обязательно сыграет прощальный матч, но пока не знаем точно, когда это случится», - передает слова Деку газета Marca.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В настоящий момент 36-летний аргентинец является игроком американского клуба «Интер Майами».