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«Барселона» организует прощальный матч для Месси

19 Октября 2023 • 08:54 Комментировать

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси проведет прощальный матч за «сине-гранатовых» в будущем.

«Лео проведет прощальный матч. Наверное, это произойдет после реконструкции «Камп Ноу». Месси всегда будет величайшим футболистом в истории «Барселоны». У нас было много великолепных игроков, но Лео лучший из них. Поэтому он обязательно сыграет прощальный матч, но пока не знаем точно, когда это случится», - передает слова Деку газета Marca.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В настоящий момент 36-летний аргентинец является игроком американского клуба «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Деку
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