Клуб Захаряна нацелился на полузащитника «ПСЖ»

Корейский полузащитник Ли Кан Ин, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересован «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Испанцы хотят купить корейца, несмотря на то, что он недавно заключил с парижанами долгосрочный трудовой договор до 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» провел девять матчей и набрал 15 баллов. Команда Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице.