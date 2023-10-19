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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Захаряна нацелился на полузащитника «ПСЖ»

19 Октября 2023 • 08:34 Комментировать

Корейский полузащитник Ли Кан Ин, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересован «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Испанцы хотят купить корейца, несмотря на то, что он недавно заключил с парижанами долгосрочный трудовой договор до 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» провел девять матчей и набрал 15 баллов. Команда Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице.

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Реал Сосьедад ПСЖ Ли Кан Ин трансферы футбола - зима 2024
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