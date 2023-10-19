Деку рассказал о сорвавшемся возвращении Месси в «Барселону»

Футбольный функционер Деку, занимающий пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался о несостоявшемся возвращении в команду аргентинца Лионеля Месси.

«Я долгое время общаюсь с Лионелем. Его переезд в МЛС уже давно планировался. Он упоминал об этой идее. Конечно, его возвращение в «Барселону» было бы потрясающим событием, ведь Лео является лучшим футболистом в истории. Но все сложилось так, как мы сейчас видим. Он счастлив, и это главное», - передает слова функционера газета Marca.

Месси стал игроком «Интер Майами» минувшим летом. 36-летний аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.