Мариано Диас готов сыграть против «Реала»

Нападающий «Севильи» Мариано Диас залечил травму и готовится к поединку десятого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Диас возобновил тренировочные занятия в общей группе андалусийского коллектива в среду, 18 октября. Напомним, что форвард травмировался по ходу недавнего поединка против каталонской «Барселоны».

Матч между «Севильей» и «Реалом» состоится в ближайший уик-энд, а именно – 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Мариан поучаствовал всего в одной встрече.