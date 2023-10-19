Родриго прокомментировал тяжёлую травму Неймара

Вингер мадридского «Реала» Родриго отреагировал на печальные известия о травме Неймара.

Футболист «Аль-Хиляля» получил повреждение в матче отбора на чемпионат мира – 2026 против Уругвая (0:2). Звёздный форвард покинул поле на носилках. Позднее у Неймара был выявлен разрыв крестообразной связки и мениска – на восстановление уйдёт от семи до девяти месяцев.

«Мой кумир, ещё раз желаю тебе сил, мы всегда будем тебя поддерживать. Всё будет хорошо, мы тебя любим», – написал в социальных сетях Родриго, также принимавший участие в матче сборной Бразилии против Уругвая.

Прошедшим летом саудовский «Аль-Хиляль» купил Неймара у «ПСЖ» за 90 млн евро.