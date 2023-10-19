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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» почти лишилась шансов на подписание Нико Уильямса

19 Октября 2023 • 00:43 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс вряд ли перейдёт в «Барселону» следующим летом.

Текущий контракт игрока сборной Испании с «Атлетиком» истекает по окончании сезона, что привлекло к нему интерес со стороны «Барселоны». Из-за финансовых ограничений каталонский гранд делает ставку на приглашение свободных агентов – именно такой ход планировалось провернуть с Уильямсом.

Как сообщает журналист Иван сан Антонио, данный сценарий практически полностью исключён, поскольку 21-летний футболист намерен продлить контракт с баскским клубом. О заключении договорённости может быть объявлено уже в скором времени.

Интерес к Нико Уильямсу также приписывался мадридскому «Реалу», лондонскому «Арсеналу» и «Астон Вилле».

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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