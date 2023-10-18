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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витор Роке рассказал, как относится к сравнениям с Роналдо

18 Октября 2023 • 23:51 Комментировать
Ботафого Рио-де-Жанейро
...
Атлетико Паранаэнсе
22.10 03:00

Будущий новичок «Барселоны» Витор Роке отреагировал на сравнения с легендарным экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.

18-летний форвард, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», пополнит ряды «сине-гранатовых» в следующем году. Восходящую звезду часто сравнивают с двукратным победителем чемпионата мира и обладателем «Золотого мяча» Роналдо, который также играл в «Барселоне» в начале карьеры. 

«Сравнения с Роналдо – это большая честь для меня. Надеюсь, я пойду по его стопам и напишу собственную историю», – цитирует Barca Times Роке.

На счету Витора Роке 27 голов в 78 матчах за первую команду «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
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