Витор Роке рассказал, как относится к сравнениям с Роналдо

Будущий новичок «Барселоны» Витор Роке отреагировал на сравнения с легендарным экс-игроком сборной Бразилии Роналдо.

18-летний форвард, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», пополнит ряды «сине-гранатовых» в следующем году. Восходящую звезду часто сравнивают с двукратным победителем чемпионата мира и обладателем «Золотого мяча» Роналдо, который также играл в «Барселоне» в начале карьеры.

«Сравнения с Роналдо – это большая честь для меня. Надеюсь, я пойду по его стопам и напишу собственную историю», – цитирует Barca Times Роке.

На счету Витора Роке 27 голов в 78 матчах за первую команду «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.