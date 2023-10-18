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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не намерена продавать игроков в январе

18 Октября 2023 • 23:05 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

В «Барселоне» не планируют расставаться ни с кем из игроков в зимнее трансферное окно.

Из-за финансовых трудностей каталонского клуба в прессе часто появляются слухи о возможном уходе кого-то из нынешнего состава. Как информирует Sport, «сине-гранатовые» не собираются отпускать своих игроков в январе – такое решение принял спортивный директор Деку. Впрочем, входящие сделки тоже не планируются – работа в этом направлении будет запущена лишь при проблемах с травмами.

В настоящий момент «Барселона» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 21 набранным очком, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на три балла.

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