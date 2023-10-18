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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар: «Я не хотел играть ради денег»

18 Октября 2023 • 22:26 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар высказался на тему завершения карьеры.

Напомним, что 32-летний бельгиец объявил о решении повесить бутсы на гвоздь на прошлой неделе. Перед уходом из футбола игрок, находившийся в статусе свободного агента, получал предложения из США и Саудовской Аравии, но так и не ответил согласием ни на одно из них.

«Я всегда говорил, что остановлюсь, когда игра в футбол не будет приносить мне удовольствие – именно так оно и было. Я не хотел переходить куда-либо, чтобы играть ради денег», – цитирует Madrid Zone Азара, покинувшего «Реал» по окончании прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
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