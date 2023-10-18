Будущий новичок «Барселоны» Роке рассказал, какими игроками восхищается

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке ответил на вопрос о любимых футболистах.

Каталонцы приобрели 18-летнего игрока за 40 млн евро, однако переход состоится только в следующем году. Вероятно, клубу удастся зарегистрировать юного бразильца уже в январе – для этого необходимо уложиться в финансовые ограничения, установленные Ла Лигой.

Тем временем сам Роке дал интервью, в котором рассказал об своих примерах для подражания: «Моим главным кумиром детства был Неймар. За кем я слежу сейчас? Эрлинг Холанн», – приводит Barca Universal слова форварда, забившего 20 голов в 42 поединках текущего сезона.