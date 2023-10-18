Мадридский «Реал» рассматривает вариант с покупкой защитника лиссабонского «Бенфики» Антониу Силвы, об этом сообщает Defensa Central.

По данным источника, «королевский» клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 50 миллионов евро, однако в его контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Контракт Силвы с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне воспитанник лиссабонской команды принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.