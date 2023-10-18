Захарян: Стал бы таксистом, если бы не играл в футбол

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем бы он мог быть, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Я никогда не задумывался об этом, но, наверное, у меня была бы простая профессия. Возможно, я бы стал работать таксистом», — цитирует Захаряна пресс-служба сан-себастьянцев.

20-летний хавбек пополнил состав «Реал Сосьедада» прошлым летом, перебравшись из «Динамо». За новый клуб Захарян провел четыре матча в чемпионате Испании, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В десятом туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Мальорку». Игра пройдет 22 октября.