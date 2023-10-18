Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян: Стал бы таксистом, если бы не играл в футбол

18 Октября 2023 • 19:48 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
21.10 15:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем бы он мог быть, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Я никогда не задумывался об этом, но, наверное, у меня была бы простая профессия. Возможно, я бы стал работать таксистом», — цитирует Захаряна пресс-служба сан-себастьянцев.

20-летний хавбек пополнил состав «Реал Сосьедада» прошлым летом, перебравшись из «Динамо». За новый клуб Захарян провел четыре матча в  чемпионате Испании, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В десятом туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Мальорку». Игра пройдет 22 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
19:48 · Испания. Ла Лига
Захарян: Стал бы таксистом, если бы не играл в футбол
19:19 · Испания. Ла Лига
​Фекир хочет вернуться к матчу с «Севильей»
16:39 · Испания. Ла Лига
Баде заявил, что «Севилья» хочет попасть в Лигу чемпионов
16:34 · Испания. Ла Лига
​Серхи Роберто наверняка пропустит «эль класико»
16:29 · Испания. Ла Лига
Баде: Рамос — лучший защитник в истории футбола
16:28 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» сообщила о травме Серхи Роберто
16:18 · Испания. Ла Лига
Роке рассказал, кто из игроков звал его в «Барселону»
15:45 · Испания. Ла Лига
​Захарян рассказал о разговоре с Хохловым после трансфера в «Реал Сосьедад»
15:38 · Испания. Ла Лига
​Захарян: «Всю жизнь хотел сыграть с Роналду»
15:31 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Мои выступления за сборную Бразилии ещё не достигли уровня, которого я бы хотел»
15:27 · Испания. Ла Лига
​«Выиграть Лигу чемпионов»: Захарян назвал свои цели в «Реал Сосьедаде»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить Джеймса следующим летом, но сделка выглядит очень сложной
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил Гринвуду, что у него нет будущего в клубе
12:52 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» Лапорта тоже стал обвиняемым во взяточничестве
12:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать игрока «ПСЖ» слухи
Все новости
Рекомендуем