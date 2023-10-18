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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фекир хочет вернуться к матчу с «Севильей»

18 Октября 2023 • 19:19 Комментировать
Хетафе
...
Бетис
21.10 17:15

Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир готов вернуться на поле после тяжелой травмы. Его возвращение может состояться уже в субботу в игре с «Хетафе», но, не исключено, оно будет отложено до двенадцатого ноября. В этот день «Бетису» предстоит провести дери против «Севильи».

Тяжелые травмы уже не раз мешали Фекиру, которому исполнилось тридцать лет и который в 2018 году входил в состав выигравшей Мундиаль французской сборной, раскрыть свой потенциал. Что до севильского «Бетиса», то пока что команда идет на седьмом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Бетис Набиль Фекир
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ХЕТАФЕ БЕТИС
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