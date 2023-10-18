​Серхи Роберто наверняка пропустит «эль класико»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто получил травму и оказался в клубном лазарете. В пресс-релизе каталонский клуб не назвал сроки восстановления защитника. При этом испанские СМИ пишут о том, что Роберто не сыграет в октябре.

Если информация правдива, то Серхи Роберто не поможет «Барселоне» в матчах против «Атлетика» (22 октября), «Шахтёра» (25 октября) и «Реала» (28 октября).

Серхи Роберто в сезоне 2023/2024 провёл за «Барселону» шесть матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол.

Отметим, что на текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.