​«Барселона» сообщила о травме Серхи Роберто

Защитник Серхи Роберто угодил в лазарет «Барселоны». Пресс-служба каталонского клуба рассказала о травме игрока.

«У Серхи Роберто травма камбаловидной мышцы правой ноги. Он не сможет играть, пока проблема не исчезнет», - говорится в сообщении «сине-гранатовых».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Серхи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне».

Серхи Роберто является воспитанником «Барселоны». За первую команду защитник провёл 355 матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и 40 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 22 октября – против «Атлетика» на своём поле.