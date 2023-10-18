Роке рассказал, кто из игроков звал его в «Барселону»

Следующим летом нападающий Витор Роке перейдёт в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе». По словам бразильского футболиста, в каталонский клуб его приглашал даже защитник Рональд Араухо.

«Араухо начал звонить мне ещё до того, как я подписал контракт с «Барселоной». Он отправил сообщение моему партнёру по команде – Каноббио. Он сказал: «Скажи Витору, чтобы присоединился к нам в «Барсе».

Он хотел, чтобы я оказался в «Барсе» любой ценой. Потом он добавил, что ждёт меня», - сказал Роке Mundo Deportivo.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.