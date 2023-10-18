​Захарян рассказал о разговоре с Хохловым после трансфера в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос по поводу беседы с Дмитрием Хохловым перед трансфером в испанский клуб.

Стоит сказать, что Хохлов представлял «Реал Сосьедад» в 2000-2003 годах.

«Он пожелал мне удачи, поздравил. Сказал, что я могу к нему обратиться по любому вопросу, и что он может помочь мне обосноваться в Сан-Себастьяне», - сказал Захарян пресс-службе «Реал Сосьедада».

Арсен Захарян поучаствовал в четырёх матчах чемпионата Испании, суммарно проведя на поле 60 минут. Результативными действиями воспитанник «Динамо» пока что не отмечался.