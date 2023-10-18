​Захарян: «Всю жизнь хотел сыграть с Роналду»

Российский полузащитник Арсен Захарян дал небольшое интервью пресс-службе «Реал Сосьедада». В нём футболист сказал несколько слов о звёздном форварде Криштиану Роналду.

«Всю жизнь хотел сыграть с Криштиану Роналду. Сейчас, я думаю, это невозможно», - сказал Захарян.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С тех пор россиянин поучаствовал в четырёх матчах чемпионата Испании, выходя на замену в каждом случае. Результативными действиями Арсен не отмечался.

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.