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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян: «Всю жизнь хотел сыграть с Роналду»

18 Октября 2023 • 15:38 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
21.10 15:00

Российский полузащитник Арсен Захарян дал небольшое интервью пресс-службе «Реал Сосьедада». В нём футболист сказал несколько слов о звёздном форварде Криштиану Роналду.

«Всю жизнь хотел сыграть с Криштиану Роналду. Сейчас, я думаю, это невозможно», - сказал Захарян.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С тех пор россиянин поучаствовал в четырёх матчах чемпионата Испании, выходя на замену в каждом случае. Результативными действиями Арсен не отмечался.

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД МАЛЬОРКА
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