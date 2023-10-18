​«Выиграть Лигу чемпионов»: Захарян назвал свои цели в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник Арсен Захарян, который в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо», высказался о своих целях в испанской команде.

«Хотелось бы закрепиться в составе и играть на постоянной основе. А также выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу», - сказал Захарян пресс-службе «Реал Сосьедада». Видео было опубликовано на клубном канале в YouTube.

После летнего трансфера в «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян поучаствовал в четырёх матчах чемпионата Испании. В них россиянин суммарно провёл на поле 60 минут. Результативными действиями Арсен не отмечался.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.